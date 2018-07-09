Украина не нашла денег на детское Евровидение

Из-за недофинансирования Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не сможет обеспечить участие страны в детском Евровидении.

Об этом 9 июля сообщает телеканал 112.

В этом году НОТУ впервые не имеет возможности покрыть затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и рассчитаться по всем обязательным выплатам. Телерадиокомпании выделено финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом «Об общественном телевидении и радиовещании Украины». Дефицит бюджета НОТУ в 2018 году составляет 759 млн гривен.

«Критическая ситуация с незаконным недофинансированием не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов», — рассказали в пресс-службе компании.

НОТУ является самым молодым европейским общественным вещателем и наименее финансируемым.

Украина принимает участие в ежегодном детском песенном конкурсе Евровидение с 2006 года. В этом году детское Евровидение пройдёт в Минске. Украина пропустит это событие впервые.