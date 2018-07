Член британского парламента предложила перенести оставшиеся матчи ЧМ «куда-нибудь в Европу»

Член британского парламента предложила перенести оставшиеся игры чемпионата мира по футболу – 2018. Соответствующее заявление она сделала в своем аккаунте в «Твиттере» 9 июля.

«Пора послать Путину конкретный сигнал об использовании химического оружия», — так начинается короткое сообщение Сары Волластон, яркого борца с Брекcитом и «политикой постправды». Далее парламентарий предложила перенести оставшиеся матчи «куда-нибудь ещё в Европу».

Напомним, Запад недоволен тем, что Владимир Путин поддерживает режим Башара Асада в Сирии, силы которого якобы используют химическое оружие.

Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 15 июля. Ему будут предшествовать еще три игры в Москве и Санкт-Петербурге. На полуфинал Франция – Бельгия, который состоится в Северной столице 10 июля, прилетит президент Пятой республики Эммануэль Макрон. На эту же игру собрался и премьер-министр Бельгии.

Time to send a clear message to Putin about chemical weapons. Relocate the remaining games of #WorldCup18 to elsewhere in Europe

— Sarah Wollaston MP (@sarahwollaston) 8 июля 2018 г.