Саммит ЕС - Япония перенесли из-за потопа

Встреча представителей Японии и Европейского союза, которая должна была состояться в Брюсселе 11 июля, перенесена в Токио на 17 июля в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах страны. Об этом сообщил 9 июля официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«Ввиду этих событий стороны договорились, что саммит ЕС – Япония, назначенный на эту среду в Брюсселе, пройдет вместо этого на следующей неделе, 17 июля, в Токио», — сказал секретарь ЕК Маргаритис Схинас. Он отметил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер говорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и выразил ему свои соболезнования.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил поездку в страны Европы и Африки, которая была запланирована на эту неделю, из-за сложной ситуации с ливнями в стране. Об этом объявил сам глава японского правительства, отметив, что отменяет поездку за границу, "чтобы направить все усилия на борьбу со стихийным бедствием".

Соболезнования в связи со стихийным бедствием и его жертвами высказал премьеру Японии и президент РФ Владимир Путин.

Жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления.