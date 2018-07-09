«Космический Стас» может остаться беспалым. Художники размышляют над ответом вандалу

Команда художников HoodGraff оценила операцию, которую пережил портрет Станислава Черчесова в Петербурге. Скреативившего вандала приглашают к диалогу, «пришивание» пальца пока под вопросом.

Как рассказал «Фонтанке» один из авторов граффити Артём Бурж, 9 июля известие о покалеченном Черчесове поймало его во время перелёта, так что обсудить дальнейшие действия с коллегой из стрит-арт-проекта он ещё не успел.

«Решение пришивать или не пришивать примем после пяти вечера, – говорит он. – Но вандалу ставлю пять».

С неизвестным, отрубившим рисунку палец, готовы наладить диалог. Полем для него станет портрет главного тренера сборной России по футболу в Пушкарском саду. По словам художника, вернуть отрезанное легко, но это слишком просто: «Возможно, мы все пальцы ампутируем, пока не договорились».

Станислава Черчесова на трансформаторной будке в Пушкарском саду изображали, намеренно забыв о его «спартаковских» корнях. Говорят, тогда было главное, чтобы Россия побеждала, а лицо команды – тренер или капитан, но «Акинфеев тоже не «Зенит». К дальнейшим покушениям на Черчесова в HoodGraff относятся философски: это не ново, нарисуем ещё. В ближайших планах – поздравление игрокам российской сборной по футболу, которые хоть и не сыграют больше в чемпионате, но «всё равно молодцы».

Перед матчем с Хорватией администрация Петроградского района по просьбе «Ленэнерго» отложила приговор граффити до 1 ноября. Первые жалобы на непетербургский стрит-арт от местных жителей поступили через несколько часов после того, как финальный штрих внёс Сергей Шнуров.