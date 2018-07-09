Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

ГК "КВС"

Мероприятие состоится 14 июля с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.

На квартиры в ЖК «Крылья» действуют различные ипотечные программы. Жилой комплекс аккредитован ведущими банковскими структурами: Сбербанк, ВТБ, Банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк и многими другими финансовыми организациями. Ряд партнёрских программ также предусматривает использование средств материнского семейного капитала.

Квартиры в ЖК «Крылья» передаются покупателям с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Район застройки отличает хорошая транспортная доступность. ЖК «Крылья» располагается в 15 минутах неспешной ходьбы от станции метро «Звездная», до метро «Московская», а это — почти центр города, — 5 минут общественным транспортом. До аэропорта «Пулково» на автомобиле — всего 10 минут.

Район, где строится ЖК «Крылья», в полной мере обеспечен объектами социальной и коммерческой инфраструктуры. Отличительная особенность жилого комплекса «Крылья» – продуманное пространство просторной придомовой территории, которое включает в себя: уникальный ландшафтный дизайн от компании «Нескучный сад», зеленые насаждения, выбранные с учетом наших климатических условий, детскую игровую площадку с надежным каучуковым покрытием и игровым комплексом «Крепость», зону отдыха с удобными скамейками. Для активного семейного отдыха организована хоккейная площадка, на которой в теплое время года можно проводить товарищеские матчи по футболу, баскетболу и волейболу.

Специалисты отдела продаж помогут Вам выбрать подходящую квартиру, а сотрудники отдела ипотечного кредитования подробно расскажут об оптимальных условиях покупки.

Ипотечная суббота значительно сэкономит Ваше время в будние дни. Ждем Вас в ближайший выходной в офисе продаж ЖК «Крылья»!

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)