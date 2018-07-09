Главгосэкспертиза сообщила о будущей реконструкции VIP-перрона Пулково-2, которая уже проведена

В Главгосэкспертизе сообщают, что в Пулково-2 будет реконструирован перрон №3. В ведомстве согласовали проектную документацию и выдали положительное заключение. Как выяснила «Фонтанка» 9 июля, в службе немного опоздали с новостью – перрон уже два месяца как реконструирован и принимает пассажиров. Об этом сообщил Ростислав Чернышев, генеральный директор АО «Пулково», которое по договору концессии эксплуатирует VIP-зал воздушного порта Петербурга.

«Основная часть работ в Пулково-2 была закончена в конце апреля. По контракту нам необходимо было реконструировать перрон №3 до 31 мая, но из-за того, что ПМЭФ перенесли на середину мая, а в июне – июле проводится чемпионат мира по футболу – 2018, нам пришлось перенести срок окончания контракта на конец августа. При этом перрон успешно функционировал в период ПМЭФ, а сейчас обслуживает гостей чемпионата мира по футболу – 2018. У нас получено временное разрешение на эксплуатацию от Росавиации, а также получено заключение от Главгосэкспертизы. Из работ у нас осталось выполнить только озеленение», – рассказывает Ростислав Чернышев.

Контракт стоимостью 1,85 млрд рублей на реконструкцию перрона №3 был заключен в апреле 2017 года с производственным объединением «Возрождение». Именно эта платформа используется аэропортом для приема VIP-пассажиров, например, национальных сборных команд по футболу, участвующих в ЧМ-2018, а также высокопоставленных участников Петербургского международного экономического форума.