В Великобритании упростят жизнь владельцам электромобилей

Розетки для зарядки электромобилей вскоре могут стать обязательным элементом для всех новостроек в Великобритании, пишет 9 июля The Daily Mail. Правительство планирует оборудовать ими вновь строящиеся дома, как частные, так и многоквартирные, а также офисные здания и даже уличные фонарные столбы.

Предложение является частью госпрограммы стоимостью в 400 миллионов фунтов, цель которой — подтолкнуть как можно больше британцев поменять бензин на электричество.

Министр транспорта Великобритании Крис Грейлинг уже назвал эти планы «наиболее значительными со времен изобретения автомобиля на бензине в 1886 году». Министр уверен, что претворение их жизнь «убедит водителей электромобилей, что им подзарядить машину даже легче, чем тем, кому приходится заправляться бензином и, следовательно, посещать бензоколонку».

Эксперты в Британии полагают, что к 2020 году на дорогах станы будет около 300 000 электромобилей, а к 2040 году, когда планируется полностью запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей, их количество составит около 12 миллионов.

Напомним, что в Петербурге так же планируют обязать застройщиков оборудовать места для зарядки электромобилей, правда с оговоркой — «по требованию пользователей (жителей)». Места для зарядки (и стоянки) электрических и гибридных автомобилей должны быть оборудованы из расчета 1 место на 1600 кв. метров общей площади квартир.