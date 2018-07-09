Открыт офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

ГК «КВС»

2 июля начал работу офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Адмирала Трибуца/ набережная Матисова канала / ул. Катерников, район «Балтийская Жемчужина».

Часы работы – ежедневно без выходных с 10:00 до 19:00.

Новый жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» находится рядом с Финским заливом, где приятно проводить время после рабочего дня или в выходной. Недалеко от квартала расположились дворцово-парковые ансамбли Петергофа и Стрельны.

Весь проект «Наутилус» выполнен в модном и современном стиле стимпанк. Стиль настолько уникальный и необычный, что позволит наполнить жизнь энергией и яркими событиями каждого жителя квартала.

Старт продаж уже начался – успей стать счастливым обладателем квартиры для людей с мечтой.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/