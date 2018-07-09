Открытие первого продуктового магазина в микрорайоне «Ясно.Янино»

ГК «КВС»

В жилом микрорайоне «Ясно.Янино» начала активно развивается коммерческая инфраструктура. 9 июля запланировано открытие первого продуктового магазина.

Магазин будет расположен во 2 корпусе со стороны конечной остановки маршрутки 801А. Часы работы: ежедневно с 7 утра до 22 часов вечера.

Кроме привычной бакалейной продукции в магазине будут представлены свежие овощи и фрукты, охлажденное мясо. Владелец готов принимать специальные заказы на продукты любимых марок от жителей. Уже сейчас, по просьбе жителей в ассортимент добавили бытовую химию, предметы личной гигиены и детское питание.

Микрорайон «Ясно.Янино» – новый перспективный район в Ленинградской области. Сдана 1 очередь строительства, строятся следующие. Жизнь в микрорайоне многогранна и разнообразна, оценить комфорт загородного дома со всеми городскими удобствами позволят квартиры в ЖК «Ясно.Янино» от компании «КВС».

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ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)