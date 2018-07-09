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Недвижимость
09.07.2018 13:13
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Купить квартиру и остаться без неё

10 июля Куйбышевский суд Петербурга рассмотрит коллективный иск группы противников ЖК «Планетоград» по отмене разрешений на его вторую очередь. Решение можно предугадать: дело ведет судья Анжелика Панова, что в ноябре уже отменила разрешения на строительство первой очереди комплекса. В свою очередь инициативная группа дольщиков заявила о намерении разослать коллективные обращения с просьбой проверить законность действий защитников обсерватории в профильные инстанции.

Купить квартиру и остаться без неё

Роман Пименов/Интерпресс

500 покупателей квартир в ЖК "Планетоград" около Пулковских высот не получат желаемого после остановки строительства по решению суда. Застройщик отдал клиентам деньги, но не сможет вернуть им потерянное время и компенсировать не состоявшиеся планы.

Недовольные остановкой строительства дольщики ЖК "Планетоград" подписываются под петицией в защиту проекта. К настоящему моменту на сайте change.org собрано больше 300 подписей от покупателей квартир и членов их семей. Инициативная группа дольщиков рассказывает о редком в истории долевого строительства случае – покупатели не получат свои квартиры, но не по вине застройщика.

Автор петиции в защиту "Планетограда" Максим Аникеев: "Я выбрал ЖК «Планетоград» потому что и условия покупки, и местоположение комплекса меня устраивали. Кроме того, это редкое для Петербурга малоэтажное строительство.  У застройщика имелось разрешение и все полагающиеся документы. Должен был въехать в свою студию уже в конце этого года, но из-за сложившейся ситуации мне пришлось забрать деньги и искать другой вариант. В итоге моя новая квартира в 25-этажной новостройке будет сдана только через три года – потеряно время, истрачены лишние деньги и нарушены планы". 

Разрешение на строительство трех корпусов первой очереди ЖК "Планетоград", расположенного по адресу Пулковское шоссе, 103, было выдано Госстройнадзором Петербурга 23 ноября 2016 года. В качестве застройщика выступило ООО "Агентство по развитию территорий "Созидание", входящее в строительный холдинг Setl Group. Проектом предполагалось, что в трех четырехэтажных корпусах с мансардой, которые должны были сдать до конца 2018 года, будут размещаться 1543 квартиры и поземный гараж на 758 авто.

Рассказы всех экс-дольщиков "Планетограда" примерно похожи по своей сути. Например, Ольга Байкова покупала квартиру, рассчитывая сохранить прописку в Московском районе.

"Ключи должны были выдать к концу 2018 года, но из-за произошедшего мне пришлось перейти на другой объект. Но теперь в новостях я прочитала, что «Сэтл» выиграл в Верховном суде и есть шанс, что строительство возобновят. Если так случится и квартиры снова будут продавать по прежней цене, я обязательно вернусь", – рассказала она.

Работы на стройплощадке ЖК "Планетоград" были прекращены 12 декабря 2017 года по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, приостановившего действие разрешения на строительство. Ко времени остановки строительства застройщик продал уже более 540 квартир. За две недели до этого тот же суд признал разрешение на строительство объекта незаконным по формальному основанию. Дело в том, что директор научного учреждения согласовал жилищное строительство в охранной зоне без одобрения ученого совета, который не сумел обсудить вопрос в течение месяца. Это решение вызвало раздор среди коллектива обсерватории. 

В качестве истцов выступила группа гражданских активистов. По их мнению, свет строений и уличное освещение "Планетограда" создадут так называемое "световое загрязнение", которое будет серьезно мешать ночным наблюдениям астрономов.

В компании-застройщике не раз отмечали, что разрешение на строительство полностью соответствовало всем требованиям законодательства. В действиях ответчика – Госстройнадзора (иски подавались к этому ведомству как к выдавшему разрешение на строительство) и самого застройщика Фемида нарушений не нашла. "Планетоград" действительно располагается в трехкилометровой защитной зоне обсерватории, но его предельная высотность – 18 метров – не превышает установленных нормативов. 

Судебные тяжбы вокруг "Планетограда" не стихают – в марте противники проекта обратились в суд с иском о признании незаконными еще двух разрешений на строительство для следующих очередей ЖК. Тогда как ранее отмененный Санкт-Петербургским городским судом проект планировки и межевания территории (ППТ и ПМТ) участка под комплексом был признан законным Судебной коллегией по административным делам Верховного суда РФ.

Интерес потенциальных клиентов к проекту объясняется перспективностью южного направления: в этой части города доля массовой высотной застройки, характерной для севера, намного меньше. Соответственно, нет серьезных дорожных пробок, не так остро ощущается нехватка социальных объектов. Для контраста можно вспомнить прилегающие к городу с севера и востока всеволожские Мурино и Кудрово. Их за плотность высотной застройки, отсутствие инфраструктуры и скудность благоустройства известный московский блогер Илья Варламов в прошлом году соответственно окрестил "адом" и "районом-паразитом".

Покупатель квартиры в "Планетограде" Марина Белова: "Моя семья очень радовалась, когда я смогла купить для себя жилье, а я  гордилась, что могу позволить себе недвижимость в 24 года. А когда в конце декабря прилетели новости по поводу судебных разбирательств и прочие, это было как снег на голову. В моем случае я потеряла год жизни и вынуждена теперь искать квартиру в другом районе".

"С юридической точки зрения в нашей стране попытка дольщиков компенсировать моральный вред кажется бесперспективной. Застройщик действовал на законных основаниях, что подтвердил Верховный суд. Защитники обсерватории тоже пользовались закрепленным в Конституции правом на судебную защиту. Так что предъявлять иски о компенсации морального вреда остается только к самому суду", – считает руководитель юридической фирмы "Агентство правового консалтинга" Игорь Стриданко.

Артем Шалякин, специально для "Фонтанки.ру"

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