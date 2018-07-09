75 гостей Петербурга, приехавших на мундиаль, привезли с собой бациллы

520 тысяч болельщиков и других гостей Северной столицы проверили эпидемиологи в пунктах пропуска с 20 мая — времени усиления контроля в связи с чемпионатом мира по футболу. 75 пересекших границу оказались нездоровы.

Как сообщают 9 июля в петербургском управлении Роспотребнадзора, у большинства заболевших обнаружили кишечную палочку. Ничего серьезного и опасного, к счастью, специалистам найти не удалось. При этом на Северную столицу пришлось более половины от тех, кого выявили на границе с недомоганием. Всего в стране с 20 мая инфекции нашли у 129 человек, приехавших на мундиаль или просто посмотреть на отечественные достопримечательности.

Чиновники отмечают: в Пулково у пассажиров дистанционно измеряют температуру тела – как на международных рейсах, так и на внутренних. А в пассажирском порту при выявлении на круизных судах туристов с подозрением на инфекционное заболевание последних изолируют на борту, им запрещают сходить на берег, проводят профилактическую дезинфекцию.

На стадионе «Санкт-Петербург» до закрытия мундиаля пройдут еще два полуфинальных матча – 10 июля Бельгия сразится с Францией, а через четыре дня на Крестовском острове определится обладатель третьего места.