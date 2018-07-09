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Финансы
09.07.2018 13:02
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Иран вывезет из Германии треть миллиарда евро

Тегеран намерен снять со счета в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолетом в Иран из-за восстановления в ближайшие месяцы санкций США против Ирана.

Об этом 9 июля сообщил немецкий таблоид Bild cо ссылкой на неназванные источники. По информации издания, наличные деньги нужны для того, чтобы "передать их иранским гражданам, которые из-за отсутствия доступа к признанным кредитными картам во время зарубежных поездок переведены на наличные в евро".

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что мировые державы не смогут полностью компенсировать потери Ирана, которые Тегеран может понести после того, как США восстановят санкции.

Сообщается, что в Европейском иранском коммерческом банке хранится большое количество денег, принадлежащих иранским властям, счетами управляет Немецкий федеральный банк. Планируется, что Бундесбанк снимет 300 миллионов евро и передаст деньги представителям иранских властей. На борту иранского самолета их вывезут из Германии.

Представители немецкого правительства подтвердили наличие подобного плана. "Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало проверку по этому поводу в банке в соответствии с законом о кредитах и противодействии отмыванию денег", — сообщил источник Bild.

О плане также осведомлены высокопоставленные представители ведомства канцлера, МИД и министерства финансов ФРГ.

Отмечается, что с иранской стороны переговоры ведет высокопоставленный представитель иранского центробанка Али Тарзали, который находится под санкциями США. Издание отмечает, что американские и израильские спецслужбы опасаются, что наличные могут быть направлены на финансирование терроризма. В свою очередь немецкие спецслужбы не имеют указаний на то, что деньги планируется использовать для таких целей, пишет издание.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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