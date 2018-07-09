Турагентства «Натали Турс» начали открываться под другими брендами

Туристические агентства, работавшие по франшизе «Натали Турс», меняют вывески на своих офисах, а клиенты докупают размещение через других операторов, надеясь на компенсации.

Как сообщает Ассоциация туроператоров 9 июля, «Натали Турс» продлила срок переподтверждения билетов на регулярных рейсах до вечера 10 июля.

Пока же, по данным главы туристической сети «ТБС» Рашада Мамедова, достоверно известно лишь о двух случаях возврата оператором средств — двум турагентствам из Москвы и Нижнего Новгорода. Но их туристы уже находились на отдыхе и оплатили размещение самостоятельно. Общая сумма выплат составила 800 тысяч рублей. Все остальные агентства по-прежнему ждут возврата.

Игроки рынка отмечают, что шансов выжить у «Натали Турс» как бренда крайне мало. Из-за неопределённости ряд офисов, ранее работавших по франшизе «Натали Турс», временно закрывается и открывается уже под другими: Coral Travel, Pegas Touristik, TUI, «Интурист» и т. д. Сами турагенты оценивают такое поведение коллег как единственно верное — работать под вывеской этого бренда дальше экономически нецелесообразно.

Напомним, что 4 июля глава компании «Натали Турс» Владимир Воробьёв заявил об аннулировании всех путёвок. Решение он аргументировал «негативной информацией» — освещение в СМИ прекращения чартерных программ из-за низких финансовых показателей и разногласий с принимающей испанской компанией. На следующий день Воробьёв объявил о старте выплаты компенсаций. Но уже 6 июля Ростуризм заявил, что у «Натали Турс» не хватит финансовых гарантий, чтобы обеспечить компенсации всем клиентам.

В Петербурге была открыта горячая линия Роспотребнадзора для пострадавших клиентов «Натали Турс». Связаться со специалистами можно по телефонам: (812) 575-87-93 и 8-800-555-49-43.