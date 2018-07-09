У Одессы стартовали военно-морские учения Украины и стран НАТО

9 июня в Одессе стартовали украино-американские военные учения Sea Breeze.

Как сообщает "112 Украина", он продлятся до 21 июля и пройдут в северо-западной части Черного моря, а также в портах, аэропортах и на полигонах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

С украинской стороны руководителем учений выступает контр-адмирал Алексей Неижпапа, с американской – капитан 1 ранга Метью Лиман.

Всего в учениях примут участие 30 военных кораблей, катеров и судов обеспечения от 19 стран, в том числе турецкая подводная лодка. Особенностью Sea Breeze – 2018 является то, что многонациональный штаб будет управлять действиями морских, воздушных и наземных подразделений непосредственно с моря, с флагмана Шестого флота США Mount Whitney.

Вчера, 8 июля, в порт Одессы прибыл ракетный эсминец Porter класса Arleigh Burke, также входящий в состав Шестого флота США.