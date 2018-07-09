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Бизнес
09.07.2018 12:06
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Уралвагонзавод показал "секретный" отечественный трамвай

Разработка "не имеющего аналогов" в России общественного транспорта анонсирована в Екатеринбурге, однако полностью ознакомиться с новинкой не разрешили из-за опасений промышленного шпионажа. 

Фото: rostec.ru
Фото: rostec.ru

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Уралвагонзавод подготовил для промышленной выставки "Иннопром-2018" свою новую разработку – трамвай 415-й модели. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха, в структуру которого входит предприятие из Свердловской области.

"Модель 71-415 – четырехосный вагон вместимостью до 190 человек. Главной особенностью модели является новая конструкция тележки, которая позволяет делать вагон полностью низкопольным", – говорится в заявлении. 

Кроме того, подчеркивается, что несмотря на футуристический дизайн, новый трамвай впишется в инфраструктуру российских городов. Отмечается, что новинка будет приспособлена для пассажиров с ограниченными возможностями.

По словам представителей Уралвагонзавода, разработка является настолько инновационной, что полностью ее на форуме не продемонстрируют, дабы избежать интеллектуального рейдерства. 

Российский производитель также сообщил, что провел модернизацию подвижного состава чешского производства, представив на выставке в Екатеринбурге обновленный вагон 71-412.

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