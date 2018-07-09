18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 62.83р
73.94р
13:59 09.07.2018
Расширенный поиск

Бизнес
09.07.2018 12:22
Печать

Семья миллиардера Амелина получит его наследство и долги перед военными

Родственники покойного строительного миллиардера Сергея Амелина после долгих лет борьбы за наследство добились его в полной мере. Правда, они не только получили имущество, но и начали отвечать за финансовые операции Амелина. Структура Министерства обороны привлекла их к субсидиарной ответственности почти на миллиард рублей. Они наносят ответный удар - пытаются отсудить у военных 15 зданий в центре Москвы.

Семья миллиардера Амелина получит его наследство и долги перед военными

Сергей Амелин//Архив/Александр Дроздов/Интерпресс

Зигзаг «Теоремы» 

Основатель ООО «Стройимпульс СМУ-1» Сергей Амелин скоропостижно скончался в январе 2013 года, оставив длинный хвост юридических проблем, об одной из которых до недавнего времени никто не догадывался. В 2012 году он выплатил сам себе более 870 миллионов рублей дивидендов компании – имел право, так как был ее единственным владельцем. Но потом умер, оставив трех наследников – ныне 72-летнюю маму Елену Амелину и двух маленьких сыновей. Борьба за наследство превратилась в увлекательную санта-барбару, в конце концов все трое стали владельцами бизнеса покойного, включая «Стройимпульс».

Перед смертью Сергей Амелин совершил занимательную комбинацию. Его «Стройимпульс» был генеральным подрядчиком на ряде строительных объектов АО «Главное управление обустройства войск» российского Министерства обороны. Как-то раз ГУОВ отправило на счет компании около 2,5 миллиарда рублей в качестве аванса. «Стройимпульс» вместо того, чтобы вложить их в строительство, отдал всю сумму другой компании Амелина – ООО «Теорема» – в качестве займа. «Теорема» извлекла из займа пользу – купила у ГУОВ 15 зданий в центре Москвы. Частная компания из Петербурга с уставным капиталом в 10 000 рублей приобрела у Министерства обороны элитную недвижимость на деньги самого же Министерства обороны. Если бы Сергей Амелин не умер, наверняка долго бы слышал аплодисменты.

В 2013 году начался процесс банкротства «Стройимпульса» по инициативе ГУОВ. Военных понять можно – «Стройимпульс» задолжал им около 11 миллиардов. Банкротство идет и сегодня, хотя долг перед ГУОВом сократился до каких-то 330 миллионов. Интересную роль в его погашении сыграла бывший вице-губернатор Петербурга Анна Маркова – будучи адвокатом, она стала управляющей имуществом покойного Сергея Амелина на тот период времени, пока наследники не вступили в свои права. 

С ее подачи, в частности, Министерство обороны получило все приобретенные на собственные деньги 15 московских зданий обратно. «Теорема» заключила с ГУОВом соглашение об отступном, в соответствии с которым вернула ему столичную недвижимость взамен на зачет «Стройимпульсу» тех самых 2,5 авансовых миллиардов. Этого долга не стало, но банкротство продолжается до сих пор. 

И в один прекрасный момент привело к очень неожиданным результатам.

Покуролесили и уснули

Исследование финансовых документов «Стройимпульса» во время банкротства выявило весьма неблагополучное его финансовое положение еще в 2012 году. Может быть, оно было тогда не критичным, но точно не соответствовало столь широким жестам как выплата Сергеем Амелиным самому себе дивидендов почти в миллиард рублей. Руководство компании не могло этого не знать и не должно было позволить произойти такому.

Впрочем, сам по себе шикарный жест, наверное, мог и не привести к финансовой несостоятельности «Стройимпульса», если бы наследники бизнесмена не развернули азартную борьбу за его имущество. В частности, мать покойного Елена Амелина неожиданно разочаровалась в Анне Марковой, решила лишить ее статуса управляющей имуществом сына и заодно свергнуть назначенных Марковой директоров его компаний. Драма перешла в суды, которые предсказуемо запретили Федеральной налоговой службе менять сведения о компаниях покойного в ЕГРЮЛ – пока не станет ясно, кто чем имеет законное право руководить. 

Но когда в какой-нибудь фирме часто меняются директора, а сведения об этом в ЕГРЮЛ вписывать запрещено, фирма «засыпает». Она может быть сколь угодно богатой, но ни один рубль с ее счета никуда не денется из-за отсутствия лица с правом подписи на финансовых документах. «Стройимпульс» «уснул» вместе со всеми своими обязательствами перед ГУОВ. 

Вот так началось банкротство

А некоторое время спустя выяснилось, что Елена Амелина умудрилась инициировать обеспечительные меры в отношении «Стройимпульса» (вызвавшие его долгий «сон»!) еще до того, как получила свидетельство о праве на наследство – то есть без законных на то прав. В июне 2018 года у Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сложилось впечатление, что эти действия бизнес-леди и привели к банкротству компании. 

Обратил суд внимание и на действия второго наследника – маленького сына Сергея Амелина – в лице его законного представителя бывшей сотрудницы одной из компаний покойного Наталии Ришко. Она сначала пыталась оспорить в суде назначение директора «Стройимпульса», выиграла первую инстанцию, но при дальнейшем рассмотрении дела от исковых требований вдруг отказалась. Говорят, помирилась с Еленой Амелиной. Это было несколько лет назад, а сейчас суд расценил действия женщины как злоупотребление правом.

Совокупность всех художеств и позволила ГУОВу добиться у арбитражного суда вынесения определения о привлечении всех трех наследников покойного к субсидиарной ответственности. Так что теперь они добились наследства покойного строительного магната в полной мере – включая ответственность за его нетривиальные финансовые операции. Когда акт вступит в законную силу, Елена Амелина и ее внуки в лице своих представителей (то есть мам) должны будут выплатить Министерству обороны 870 519 650 рублей. 

Впрочем, бабушка и ее внуки не собираются сдаваться.

Война продолжается

Все они в том же арбитражном суде пытаются расторгнуть соглашение об отступном, чтобы заставить ГУОВ вернуть «Теореме» здания в центре российской столицы. Мы описывали этот процесс: Елена Амелина и ее семейство полагают, что данное соглашение с самого начала наносило ущерб интересам «Теоремы», а недавно у них появились и доказательства.

Соглашение подписал назначенный Анной Марковой директор «Теоремы», а в еще одном судебном процессе было вынесено решение о незаконности данного назначения. Вывод: тот, кто вернул ГУОВу недвижимость, не имел на это права. Соответствующее судебное решение вступило в законную силу. 

Сегодня семья Амелина хочет вернуть «Теореме» всю столичную недвижимость ГУОВа и повесить обратно на «Стройимпульс СМУ-1» долг перед военными в размере около 2,5 миллиарда рублей. Понятно, что вернуть такой долг увязшему в многолетнем банкротстве предприятию не удастся никогда. А еще создается впечатление, будто военные это отлично понимают – и нанесли семейству Амелиной упреждающий удар в четком соответствии с военной стратегией. 

Стоит добавить, что почтенную бизнес-леди и ее внуков защищают пафосные юристы. На последнем судебном заседании интересы «Теоремы» представляли адвокат Елена Вершинина (супруга директора входящей в структуру Управления делами президента РФ Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Александра Вершинина и однокурсница вице-премьера Дмитрия Козака) и адвокат Любовь Ериго из юридической компании «Борелиус», имеющей практику в России, Финляндии и США. 

Война продолжается.  

Леонид Новиков, специально для «Фонтанки.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
ГК "КВС"
09.07.2018 13:20

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 14 июля с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК «КВС»
09.07.2018 13:14

Открыт офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

2 июля начал работу офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Адмирала Трибуца/ набережная Матисова канала / ул. Катерников, район «Балтийская Жемчужина».
ГК «КВС»
09.07.2018 13:06

Открытие первого продуктового магазина в микрорайоне «Ясно.Янино»

В жилом микрорайоне «Ясно.Янино» начала активно развивается коммерческая инфраструктура. 9 июля запланировано открытие первого продуктового магазина
предоставлено компанией ARKAN
09.07.2018 13:05

Системы безопасности ARKAN теперь доступны в рассрочку

Компания ARKAN - федеральный оператор безопасности, с 1999 года предлагает своим клиентам системы для защиты авто и недвижимости.
Магазин "Кей"
09.07.2018 11:19

Разбираем мифы об электрических чайниках вместе с КЕЙ

Сегодня вместе с КЕЙ мы разберем основные мифы об электрических чайниках и посмотрим, что из них правда, а что нет
Ленстройтрест
09.07.2018 11:04

Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области - ЖК «Янила Кантри»

Вчера стали известны победители федеральной премии в сфере недвижимости Urban Awards. «Самым экологичным жилым комплексом в Ленинградской области» был признан голландский респектабельный пригород ЖК «Янила Кантри» от ГК «Ленстройтрест»
АО «Строительный трест»
09.07.2018 11:01

«Строительный трест» объявляет результаты продаж II квартала и первого полугодия

Во втором квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 34% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года и составили 2,94 млрд рублей. За второй квартал было продано 30,8 тыс. кв. м недвижимости (без учета реализованных площадей в коттеджных поселках).
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 4» аккредитован «СМП Банком»

В линейке банков партнеров ЖК «Образцовый квартал 4» прибавился еще один банк. Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») аккредитовал строящийся малоэтажный ЖК.
Setl City
06.07.2018 16:44

В ЖК «Солнечный город» начались продажи нового корпуса

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новых корпусах 9.1 и 9.2 ЖК «Солнечный город», который компания Setl City возводит в Красносельском районе Санкт-Петербурга
фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»
06.07.2018 15:16

Жилой комплекс Botanica* от «Эталон ЛенСпецСМУ» объявлен «Премьерой года»

5 июля в отеле «Астория» состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Urban Awards 2018. Жилой комплекс Botanica* от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стал лауреатом в номинации «Премьера года».
pixabay.com
06.07.2018 15:09

Эмад Салех и УК «Резиденс» расширяют спектр консалтинговых услуг

Управляющая компания «Резиденс», созданная Эмадом Салех в 2012 году, расширяет спектр и географию услуг для владельцев бизнеса в любом регионе Российской Федерации. Речь идет о сопровождении и управлении бизнесом, а также всестороннем консалтинге.
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
06.07.2018 13:40

"Алмаз – Антей" примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ–2018

Выставка пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля в МВЦ "Екатеринбург–ЭКСПО". АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" продемонстрирует возможности производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.