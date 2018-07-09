Семья миллиардера Амелина получит его наследство и долги перед военными

Родственники покойного строительного миллиардера Сергея Амелина после долгих лет борьбы за наследство добились его в полной мере. Правда, они не только получили имущество, но и начали отвечать за финансовые операции Амелина. Структура Министерства обороны привлекла их к субсидиарной ответственности почти на миллиард рублей. Они наносят ответный удар - пытаются отсудить у военных 15 зданий в центре Москвы.

Сергей Амелин//Архив/Александр Дроздов/Интерпресс

Зигзаг «Теоремы»

Основатель ООО «Стройимпульс СМУ-1» Сергей Амелин скоропостижно скончался в январе 2013 года, оставив длинный хвост юридических проблем, об одной из которых до недавнего времени никто не догадывался. В 2012 году он выплатил сам себе более 870 миллионов рублей дивидендов компании – имел право, так как был ее единственным владельцем. Но потом умер, оставив трех наследников – ныне 72-летнюю маму Елену Амелину и двух маленьких сыновей. Борьба за наследство превратилась в увлекательную санта-барбару, в конце концов все трое стали владельцами бизнеса покойного, включая «Стройимпульс».

Перед смертью Сергей Амелин совершил занимательную комбинацию. Его «Стройимпульс» был генеральным подрядчиком на ряде строительных объектов АО «Главное управление обустройства войск» российского Министерства обороны. Как-то раз ГУОВ отправило на счет компании около 2,5 миллиарда рублей в качестве аванса. «Стройимпульс» вместо того, чтобы вложить их в строительство, отдал всю сумму другой компании Амелина – ООО «Теорема» – в качестве займа. «Теорема» извлекла из займа пользу – купила у ГУОВ 15 зданий в центре Москвы. Частная компания из Петербурга с уставным капиталом в 10 000 рублей приобрела у Министерства обороны элитную недвижимость на деньги самого же Министерства обороны. Если бы Сергей Амелин не умер, наверняка долго бы слышал аплодисменты.

В 2013 году начался процесс банкротства «Стройимпульса» по инициативе ГУОВ. Военных понять можно – «Стройимпульс» задолжал им около 11 миллиардов. Банкротство идет и сегодня, хотя долг перед ГУОВом сократился до каких-то 330 миллионов. Интересную роль в его погашении сыграла бывший вице-губернатор Петербурга Анна Маркова – будучи адвокатом, она стала управляющей имуществом покойного Сергея Амелина на тот период времени, пока наследники не вступили в свои права.

С ее подачи, в частности, Министерство обороны получило все приобретенные на собственные деньги 15 московских зданий обратно. «Теорема» заключила с ГУОВом соглашение об отступном, в соответствии с которым вернула ему столичную недвижимость взамен на зачет «Стройимпульсу» тех самых 2,5 авансовых миллиардов. Этого долга не стало, но банкротство продолжается до сих пор.

И в один прекрасный момент привело к очень неожиданным результатам.

Покуролесили и уснули

Исследование финансовых документов «Стройимпульса» во время банкротства выявило весьма неблагополучное его финансовое положение еще в 2012 году. Может быть, оно было тогда не критичным, но точно не соответствовало столь широким жестам как выплата Сергеем Амелиным самому себе дивидендов почти в миллиард рублей. Руководство компании не могло этого не знать и не должно было позволить произойти такому.

Впрочем, сам по себе шикарный жест, наверное, мог и не привести к финансовой несостоятельности «Стройимпульса», если бы наследники бизнесмена не развернули азартную борьбу за его имущество. В частности, мать покойного Елена Амелина неожиданно разочаровалась в Анне Марковой, решила лишить ее статуса управляющей имуществом сына и заодно свергнуть назначенных Марковой директоров его компаний. Драма перешла в суды, которые предсказуемо запретили Федеральной налоговой службе менять сведения о компаниях покойного в ЕГРЮЛ – пока не станет ясно, кто чем имеет законное право руководить.

Но когда в какой-нибудь фирме часто меняются директора, а сведения об этом в ЕГРЮЛ вписывать запрещено, фирма «засыпает». Она может быть сколь угодно богатой, но ни один рубль с ее счета никуда не денется из-за отсутствия лица с правом подписи на финансовых документах. «Стройимпульс» «уснул» вместе со всеми своими обязательствами перед ГУОВ.

Вот так началось банкротство

А некоторое время спустя выяснилось, что Елена Амелина умудрилась инициировать обеспечительные меры в отношении «Стройимпульса» (вызвавшие его долгий «сон»!) еще до того, как получила свидетельство о праве на наследство – то есть без законных на то прав. В июне 2018 года у Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сложилось впечатление, что эти действия бизнес-леди и привели к банкротству компании.

Обратил суд внимание и на действия второго наследника – маленького сына Сергея Амелина – в лице его законного представителя бывшей сотрудницы одной из компаний покойного Наталии Ришко. Она сначала пыталась оспорить в суде назначение директора «Стройимпульса», выиграла первую инстанцию, но при дальнейшем рассмотрении дела от исковых требований вдруг отказалась. Говорят, помирилась с Еленой Амелиной. Это было несколько лет назад, а сейчас суд расценил действия женщины как злоупотребление правом.

Совокупность всех художеств и позволила ГУОВу добиться у арбитражного суда вынесения определения о привлечении всех трех наследников покойного к субсидиарной ответственности. Так что теперь они добились наследства покойного строительного магната в полной мере – включая ответственность за его нетривиальные финансовые операции. Когда акт вступит в законную силу, Елена Амелина и ее внуки в лице своих представителей (то есть мам) должны будут выплатить Министерству обороны 870 519 650 рублей.

Впрочем, бабушка и ее внуки не собираются сдаваться.

Война продолжается

Все они в том же арбитражном суде пытаются расторгнуть соглашение об отступном, чтобы заставить ГУОВ вернуть «Теореме» здания в центре российской столицы. Мы описывали этот процесс: Елена Амелина и ее семейство полагают, что данное соглашение с самого начала наносило ущерб интересам «Теоремы», а недавно у них появились и доказательства.

Соглашение подписал назначенный Анной Марковой директор «Теоремы», а в еще одном судебном процессе было вынесено решение о незаконности данного назначения. Вывод: тот, кто вернул ГУОВу недвижимость, не имел на это права. Соответствующее судебное решение вступило в законную силу.

Сегодня семья Амелина хочет вернуть «Теореме» всю столичную недвижимость ГУОВа и повесить обратно на «Стройимпульс СМУ-1» долг перед военными в размере около 2,5 миллиарда рублей. Понятно, что вернуть такой долг увязшему в многолетнем банкротстве предприятию не удастся никогда. А еще создается впечатление, будто военные это отлично понимают – и нанесли семейству Амелиной упреждающий удар в четком соответствии с военной стратегией.

Стоит добавить, что почтенную бизнес-леди и ее внуков защищают пафосные юристы. На последнем судебном заседании интересы «Теоремы» представляли адвокат Елена Вершинина (супруга директора входящей в структуру Управления делами президента РФ Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Александра Вершинина и однокурсница вице-премьера Дмитрия Козака) и адвокат Любовь Ериго из юридической компании «Борелиус», имеющей практику в России, Финляндии и США.

Война продолжается.

Леонид Новиков, специально для «Фонтанки.ру»