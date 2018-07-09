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Происшествия
09.07.2018 12:08
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Жителей "сложившегося" дома на Зверинской вернули в их квартиры

 

Лишь 12 жителей пошедшего трещинами дома на Зверинской  расселят в маневренный фонд, рассказали «Фонтанке» 9 июля в пресс-службе Петроградского района. Для большинства уже подыскали временное жилье.

Это обитатели квартир в той же парадной, где в квартире 4 и 7 (второй и третий этаж соответственно) проводился ремонт, после которого аварийность стала угрожающей. Дом шестиэтажный, выселены жители квартир выше третьего этажа.

Всего в этой парадной прописано 75 человек, а в целом в доме — 137. Однако на момент аварийной ситуации 6 июля сотрудники МЧС вывели из этой парадной 25 человек (всех находившихся на тот момент в своих квартирах). 15 квартир в доме коммунальные, 18 — отдельные. Обе квартиры с аварийностью — коммуналки.

Все остальные жители вернулись в свои квартиры.

Чиновники жилищного комитета и Фонда капремонта 7 июля провели в доме выездное совещание. Как заявили «Фонтанке» в жилкоме, на совещании выяснилось, что на момент 2016 года, когда делали проект ремонта в двух квартирах, обследования проводили только в них. Жилье выше и ниже этажами не обследовали вообще. Между тем на 1 этаже, где находится салон красоты, уже давно вынули кирпичную кладку из несущей стены, чтобы установить бойлеры. На 2 этаже, в 4 квартире, как говорят в жилкоме, жители сами вынули кладку из той же стены, чтобы сделать «расширение». «Чтобы установить там себе удобства — унитаз и другие вещи, – уточнили в пресс-службе комитета. – Там ведь очень толстые стены, и часть этой толщины вынули. Стена была сужена. Поэтому когда фонд вошел и стал делать работы, укрепление было уже недостаточное, и вибрация сказалась».

В комитете добавили, что было принято решение: если в доме имеется аварийность на одном из этажей, то проектировщики будут обязаны входить во все квартиры выше и ниже и оценивать их состояние. «Если бы было проведено обследование и дан доступ жителями и собственником салона красоты на 1 этаже, то проектные решения были бы другими», – рассказали «Фонтанке».

В Фонде капремонта также подтвердили, что подрядчики будут теперь целиком восстанавливать вертикальную стену с 1 по 6 этаж. Во сколько это обойдется городу, там пока не знают.

«Перепланировка в самом низу была сделана еще в советские времена. Просто удивительно, как дом не рухнул. Усталость материала сказалась, – прокомментировал пресс-секретарь Фонда Николай Врагов. – Ведутся противоаварийные работы. Проект уже переделали, прямо ночью после аварии, и работа идет полным ходом. 7 июля, кроме основного подрядчика, ООО «Алев Строй», туда срочно прибыли на помощь компании «СтройРезерв», «Мастер Руф» и «УНР 298». Сейчас остались только «Алев Строй» и «СтройРезерв». Критическая ситуация снята. Выделена дополнительная смета на все работы. Все будет оплачено в полном объеме. Подрядчиком остается «Алев Строй».

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