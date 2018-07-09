Марин Ле Пен опасается закрытия своей партии из-за ареста бюджетных денег

Французская консервативная партия «Национальное объединение» рискует прекратить своё существование в конце августа из-за ареста 2 млн евро госдотаций.

Об этом 9 июля в эфире телеканала BFM-TV сообщила лидер партии Марин Ле Пен. Днём ранее французская юстиция удержала 2 млн евро из фонда государственных дотаций, которые должны были быть выделены партии. Причиной для такого решения стало признание Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента на фиктивное трудоустройство её помощников. Ущерб, по оценке Европейского парламента, составил 7 млн евро (в период с 2009 по 2017 год).

В интервью телеканалу BFM-TV политик призналась, что боится за дальнейшее существование партии, и назвала происходящее «атакой на демократию». По её мнению, судьи незаконно пытаются «убить первую оппозиционную партию Франции». Политическая организация подаст на апелляцию.

Марин Ле Пен добавила, что не платила сотрудникам из средств фонда ЕС, и сообщила, что с августа у её партии не будет средств на печать плакатов или листовок.