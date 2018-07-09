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Происшествия
09.07.2018 11:52
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Друг пары, отравленной в Эймсбери, рассказал, где они могли найти яд

Крейг Пэттенден, друг пострадавших из британского Эймсбери, поделился с РИА Новости подробностями произошедшего. По словам мужчины, он один из последних, кто видел знакомых живыми и здоровыми.

«Выглядели они хорошо. Чарли казался немного выпившим, но он постоянно находился под воздействием чего-то. Он часто употреблял наркотики. Все симптомы отравления проявились уже в субботу», — сказал Пэттенден.

Первой отравилась 44-летняя Дон Стерджесс. У нее начались судороги и изо рта пошла пена, пишет со слов очевидца издание 9 июля.

«Чарли пытался привести ее в чувство, сделал ей сердечно-легочную реанимацию, а в итоге заразился сам. У обоих шла пена изо рта, зрачки сузились так, что их почти не было видно. Они говорили бессвязные вещи. Об этом мне рассказал мой друг Сэм, который видел их в тот день», — добавил собеседник.

8 июля Дон скончалась в больнице. Пэттенден считает, что отравление не имеет отношения к наркотикам. Он думает, что источником заражения могло послужить что-то, что Дон Стерджесс подобрала с земли – окурок или контейнер.

Напомним, Стерджесс и ее спутника нашли утром 30 июня в критическом состоянии.  Британская полиция считает, что этот случай никак не связан с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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