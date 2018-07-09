Мосгорсуд отменил постановление, обязывающее Серебренникова прочитать материалы своего дела до 19 июля
Московский городской суд отменил постановление, обязывающее режиссера Кирилла Серебренникова до 19 июля ознакомиться с материалами уголовного дела.
Мосгорсуд отправил на дополнительное рассмотрение ходатайство об ограничениях во времени при ознакомлении с материалами дела «Седьмой студии», таким образом отменив постановление Басманного суда. Об этом 9 июля сообщает «Медуза». Сторона защиты и сам Серебренников настаивают, что не стараются затянуть процесс.
Справка:
По версии следствия, Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор студии Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые в 2011–2014 годах АНО «Седьмая студия» на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры. Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.