Разбираем мифы об электрических чайниках вместе с КЕЙ

Магазин "Кей"

Сегодня вместе с КЕЙ мы разберем основные мифы об электрических чайниках и посмотрим, что из них правда, а что нет.

Миф 1. Пить воду из электрического чайника вредно

Часто встречается мнение, что при кипячении в воду попадают вредные вещества, однако это может соответствовать действительности только для пластмассовых чайников самого плохого качества. Наиболее экологичными считаются чайники из стекла и керамики, который не могут вступать в химические реакции.

Миф 2. Вода в электрическом чайнике приобретает неприятный вкус

После приобретения чайника рекомендуется несколько раз вскипятить в нем воду «вхолостую», чтобы убрать все, даже едва уловимые привкусы. В редких случаях после кипячения привкус может остаться, однако большинство современных чайников изготавливаются из высококачественных материалов и проблема неприятных ароматов в них решена.

Миф 3. Электрический чайник пожароопасный

У современных электрических чайников обязательным является наличие датчиков перегрева, однако необходимо всегда включать чайник с минимальным рекомендуемым количеством воды и защелкивать крышку чайника, иначе паровая автоматика может не среагировать.

Миф 4. Чайник потребляем много электроэнергии

В первую очередь на затраты электроэнергии влияет мощность чайника – чем выше мощность, тем больше затрагивается энергии, но и тем быстрее вода кипятиться. Для сокращения затрат рекомендуется кипятить ровно тот объем воды, который Вы планируете выпить.

Миф 5. Электрический чайник очень шумный

Легкий шум издают практически все электрочайники и связано это с естественными звуками закипания воды. Если вы хотите полностью исключить любые звуки, издаваемые прибором, то обратите внимание на термопот – он поддерживает постоянную температуру воды и благодаря этому гораздо тише чайниковых собратьев.

Миф 6. Электрический чайник нужно часто менять

Срок жизни чайника зависит от аккуратности в обращении с ним, а также от внешних факторов среды. Так, при использовании нефильтрованной воды постепенно в чайнике будет накапливаться накипь, которую нужно чистить. При скачках напряжения в розетке чайник так же может раньше времени выйти из строя.

Подробнее о том, как выбрать электрический чайник читать в этой статье: Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ.



Подходите к выбору с умом.