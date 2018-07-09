Пулковская таможня арестовала «золотую посылку» из Китая

На таможне в Пулково задержали китайскую посылку с «золотыми банкнотами». Об этом 9 июля сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В обычной картонной коробке уместились полторы тысячи пластиковых карточек золотистого цвета, имитирующие российские «сотки» с надписями «Памятная банкнота», RUSSIA и с изображениями футбольного мяча, кубка, а также с символами городов России, в которых проходит чемпионат мира по футболу. Предполагалось, что карточки будут использованы как реклама агента недвижимости.

Документов, разрешающих использовать символику ЧМ-2018, декларант не предоставил. В итоге товар изъят, его судьбу решит суд.

В июне на подъезде к Петербургу таможенники нашли 1260 футбольных плакатов, спрятанных в партии грузовых шин. Полицейские Северной столицы также выявляют незаконное использование изображения Забиваки и других символов мундиаля. Так, в июне за один только рейд стражам правопорядка удалось изъять более 600 единиц «левой» продукции.