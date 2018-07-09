Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области - ЖК «Янила Кантри»

Ленстройтрест

Вчера стали известны победители федеральной премии в сфере недвижимости Urban Awards. «Самым экологичным жилым комплексом в Ленинградской области» был признан голландский респектабельный пригород ЖК «Янила Кантри» от ГК «Ленстройтрест».

Для проверки экологичности в июне в ЖК «Янила Кантри» (п. Янино Всеволожского района) выезжали сертифицированные экологи под наблюдением независимого международного консультанта – PwC. Члены комиссии делали замеры и проводили оценку по целому ряду параметров: безопасность и экологичность применяемых материалов и технологий, низкий уровень шума внутри квартир, отсутствие радиации и чистый, без вредных примесей воздух внутри домов и во дворах, высокий уровень безопасности, энергоэффективные технологии. Кроме того, они отметили, что на экологичность проекта ЖК «Янила Кантри» положительно влияет собственный парк с прогулочными аллеями, ландшафтный дизайн, разнообразие цветов и зеленых насаждений, которые подбираются по сезонности цветения, и Ковалёвское лесничество, граничащее с кварталом.

Отметим, что ЖК «Янила Кантри» уже ни раз становился финалистом и победителем различных престижных премий, например, признавался «Лучшим реализованным проектом жилого комплекса комфорт-класса» в конкурсе «Доверие потребителя», «Лучшим реализованным проектом комплексного благоустройства в ЛО» (конкурс «Лучшая среда обитания») и в апреле этого года стал финалистом Move Realty Awards в номинации «Проект года комфорт-класса Ленинградская область».

Современный и респектабельный ЖК «Янила Кантри» находится в п. Янино Всеволожского района. Проект разработал голландский архитектор Рюрд Гитема, сохранив европейские традиции. Первая очередь и три корпуса второй очереди сданы и заселены. В сентябре 2018 года планируется к сдаче корпус 4. В настоящий момент в активной стадии строительства находятся еще корпуса. Квартиры в третьей очереди уже доступны для предварительного бронирования. Стоимость строящихся квартир начинается от 1,6 млн рублей.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/