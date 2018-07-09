Черчесов лишился пальца в Петербурге

В Санкт-Петербурге после поражения от хорватов неизвестные закрасили часть граффити с главным тренером футбольной сборной России.

Граффити со Станиславом Черчесовым, которое появилось в конце июня в Петроградском районе, претерпело изменения после игры национальной сборной против Хорватии 7 июля – неизвестные закрасили палец наставника, так, как будто его ампутировали. Беспалый Черчесов не утратил своей популярности, и в социальных сетях появилось множество фотографий измененного изображения.

А теперь в Петербурге вот так. Оторвали палец Стасу pic.twitter.com/N2dXc2hqrc — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) July 8, 2018

Портрет тренера российской команды нарисовали на одной из трансформаторных будок в Пушкарском саду 21 июня. Авторы проекта – команда уличных художников HoodGraff. На завершающей стадии помочь граффитистам пришел музыкант Сергей Шнуров, строчка из песни которого «Ты просто космос, Стас!» появилась рядом с Черчесовым. Вскоре недовольный петербуржец попросил власти «закрасить скорее» изображение, так как ему «стыдно за местный стрит-арт». Однако администрация Петроградского района отложила решение судьбы граффити до ноября.