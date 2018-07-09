«Ночлежка» собирает мобильники

Благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным людям, просит горожан помочь в сборе мобильных телефонов для своих подопечных.

Прежде всего мобильники необходимы для устройства на работу, чтобы иметь связь с работодателем, а также со специалистом по социальной работе «Ночлежки», который сообщает бездомному человеку новости по поводу восстановления его документов, решений суда в делах о мошенничестве с недвижимостью и пр.

С подобной просьбой организация обращается уже не первый раз. Как объясняют в «Ночлежке», каждый приемный день в Консультационную службу приходят десятки нуждающихся людей. «Каждый месяц к нам обращаются за помощью около 200 новых человек. Телефоны есть у единиц из них», – рассказывают сотрудники организации.

Если у вас есть старый мобильный телефон в рабочем состоянии и с зарядкой, но который уже не используется, то его можно принести в приют «Ночлежки» по адресу: ул. Боровая, д. 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1). Приносить мобильники можно в любой день недели с 9 до 22 часов.