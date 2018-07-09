«Строительный трест» объявляет результаты продаж II квартала и первого полугодия

АО «Строительный трест»

Во втором квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 34% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года и составили 2,94 млрд рублей. За второй квартал было продано 30,8 тыс. кв. м недвижимости (без учета реализованных площадей в коттеджных поселках).

Напомним, что во втором квартале «Строительный трест» открыл продажи в жилом комплексе «Архитектор» в Кудрово и 7 лоте ЖК NEWПИТЕР* в пос. Новоселье. Оба проекта расположены в административных границах Ленинградской области.

За январь-июнь 2018 года общий объем реализации недвижимости компании в денежном выражении увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,56 млрд рублей.

В первом полугодии «Строительный трест» реализовал 56,6 тыс. кв. м недвижимости (без учета продаж домовладений в составе коттеджных поселков), что на 25% выше аналогичного показателя 2017 года. В январе-июне доля ипотечных сделок составила 68%. Это на 12% больше, чем за первое полугодие 2017 года.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

*НьюПитер