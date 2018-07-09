В Росстандарте хотят узаконить «тайных покупателей» на автозаправках

В Росстандарте готовят пакет поправок, которые смогут решить проблему недолива топлива на автозаправочных станциях в России. Изменения позволят сотрудникам федеральной службы совершать контрольные закупки на АЗС под видом тайных покупателей, сообщает 9 июля телеканал RT со ссылкой на «Известия».

Также Росстандарт планирует разработать и ввести новые правила контроля залитого топлива в баке и систему штрафов за недолив.

«На данный момент уже существует система контроля настройки измерительных приборов топливораздаточных колонок, есть процедуры проверки, предусмотренные действующим законодательством, — вот в их рамках и нужно работать, как это сейчас и делают правоохранительные органы», — отметили в Росстандарте.

Напомним, 4 июля Федерация автовладельцев России рассказала, что на 76% российских АЗС наливают меньше бензина, чем указано в чеке. Независимый топливный союз заподозрил Федерацию в клевете, однако не стал отрицать, что бензина в баке может быть чуть меньше. По их мнению, причина в банальном испарении.