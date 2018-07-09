СМИ узнали о планах заменить Мутко на Козака на посту куратора Крыма и Севастополя

Вице-премьер Дмитрий Козак, в сферу ответственности которого в новом правительстве входят энергетика и промышленность, снова станет куратором федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя. О возможности реализации такого сценария пишет 9 июля РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Также информацию подтвердили два собеседника, близких к федеральному правительству и руководству Крыма.

После назначения в мае нового кабинета и перераспределения полномочий между заместителями председателя правительства за крымскую ФЦП в качестве курирующего вице-премьера стал отвечать Виталий Мутко. Кураторство над крымской госпрограммой в скором времени может быть передано обратно Козаку, отметили источники РБК. «Программа должна быть передана от Мутко Козаку, но Мутко в рамках полномочий по региональной политике тоже будет участвовать», — пояснил один из источников. Второй источник это подтвердил, добавив, что Козак обладает «беспрецедентным опытом в крымских вопросах».

«Мутко тяжело погружаться в историю реализации ФЦП, — уточнил один из источников РБК, близкий к властям Севастополя. — Он недавно получил полномочия куратора регионов и ФЦП, и он до сих пор советуется с Козаком по вопросам, связанным с программой. Основные объ​екты по ФЦП — Крымский мост, «Артек», Симферопольская ТЭЦ — готовы, но остаются вопросы к качеству документации и освоению средств на региональном уровне. Козак посвящен в эти локальные истории».

В аппарате Мутко не смогли оперативно прокомментироват​ь тему передачи полномочий по крымской ФЦП. Представитель Козака сказал, что у него нет такой информации. В пресс-службе дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» от комментариев отказались.

Общие объемы финансирования крымской ФЦП неоднократно пересматривались в сторону повышения — последний раз в январе 2018 года, до 837,2 млрд руб. (в том числе 791 млрд руб. из федерального бюджета, остальное — из крымского бюджета и внебюджетных источников). Козак на пленарном заседании IV Ялтинского экономического форума в апреле заявил о необходимости продления ФЦП, действующей до 2020 года, еще на один-два года.