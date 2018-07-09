В Ленобласти за вечер погиб мотоциклист и ранен водитель мопеда

Двое водителей двухколесных транспортных средств пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, случившихся в Ленинградской области накануне. Травмы байкера оказались смертельными.

Как стало известно «Фонтанке», одна авария случилась в начале десятого вечера 8 июля в Гатчинском районе. На 56 км дороги Петербург – Псков 34-летний петербуржец на Chevrolet Aveo при развороте столкнулся с мотоциклом Honda, двигавшемся в попутном направлении. Мотоциклист, 36-летний житель города Порхова, умер в реанимации. По предварительным данным, водитель иномарки не убедился в безопасности своего маневра, на дороге было еще светло.

Второе ДТП произошло в Елизаветинке Всеволожского района около восьми вечера. У дома №1/36 мужчина 1956 года рождения, ехавший на мопеде «Альфа», не справился с управлением и упал, получив тяжелые травмы.