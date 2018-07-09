СМИ: Депутат Госдумы Сергей Жигарёв попал в больницу с травмой головы

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Сергей Жигарев был госпитализирован в Москве 8 июля. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным телеканала, политика доставили в больницу имени Боткина с травмой головы. Обстоятельства инцидента неизвестны, но известно, что вызов скорой помощи поступил от службы «02». О состоянии политика ничего не сообщается.

«Я иду на работу, у меня никакой информации нет, я не могу прокомментировать», — сказала телеканалу помощница депутата.

Как добавляет Lenta.ru со ссылкой на телеканал РЕН, у Жигарева диагностировали гематому и закрытую черепно-мозговую травму, от госпитализации депутат отказался.

Сергей Жигарев возглавляет комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.