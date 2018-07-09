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Финансы
09.07.2018 10:20
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Дональд против всех: почему торговая война США и Китая ударит по России вдвойне

Рыночные разборки Америки с Китаем и Евросоюзом могут привести к падению мирового товарооборота, снижению цен на нефть и в конечном итоге к новому международному финансовому кризису.

Дональд против всех: почему торговая война США и Китая ударит по России вдвойне

Дональд Трамп//AP/TASS

Соединенные Штаты на прошлой неделе ввели 25-процентные пошлины на импорт целого ряда товаров из Китая. Незамедлительно вступили в силу аналогичные ответные меры Поднебесной. Ранее Дональдом Трампом были введены заградительные пошлины на товары из Канады, Мексики, Евросоюза и России, которые также дали США симметричные ответы. В китайском МИДе уже обвинили Америку в развязывании «крупнейшей торговой войны в истории экономики». И, по мнению ряда экспертов, опрошенных «Фонтанкой», она нанесет двойной удар по России, а не по Китаю.

Две крупнейшие экономики мира по размеру ВВП (Россия занимает лишь 12-е место) начали выяснять отношения еще в начале весны. Суть конфликта интересов «Фонтанка» уже описывала. Напомним, что формально причиной послужило расследование Управления торгового представителя США, которое установило, что Китай якобы вынуждает американские компании платить за выход на свой рынок, а также инвестирует в американские фирмы, чтобы получить стратегически важные технологии. Потери от этой деятельности эксперты оценили в 600 млрд долларов в год. И президент США решил принять меры.

До последнего участники мирового рынка надеялись на то, что стороны договорятся, но сами  готовились к худшему. Поэтому когда 6 июля Трамп все-таки ввел заградительные пошлины на китайские товары объемом 34 млрд долларов и пообещал распространить их на весь китайский импорт, объемом в 500 млрд долларов, а китайцы приняли ответные меры (и даже Россия согласовала дополнительные сборы на импорт товаров из США), рынок не отреагировал практически никак. 

Накануне ключевые фондовые индексы США завершили торги в «зеленой» зоне благодаря удорожанию акций высокотехнологичного и автомобильного секторов. Кроме того, Федеральная резервная система США зафиксировала плавный рост экономики, улучшение условий на рынке труда и повышение экономической активности.  Как отметил Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер», нефть теряет в пятницу около 1%, но даже рубль в течение торговой сессии перешел от умеренного снижения к незначительному укреплению. 

«Вот если бы США и Китай вдруг отказались от введения анонсированных торговых пошлин, это было бы для рынков шоком. Правда, позитивным – можно было бы ожидать взрывного роста подавляющего большинства биржевых индексов, – отметил Алексей Коренев, аналитик «Финама». – Сейчас же все произошедшее полностью укладывается в рамки выстроенных прогнозов и теорий, так что ожидать какого-то заметного движения цен на торговых площадках не стоит».

В то же время Евгений Линчик, управляющий директор УК «Сбербанк Управление Активами», отметил, что реакция на изменение торговой политики не будет молниеносной —все будет зависеть от длительности конфронтации. 

«Если она будет краткосрочной, рынки будут умеренно корректироваться (частично это уже произошло), если затянется или приобретет крупные размеры, однозначно мы увидим падение фондовых рынков», – отметил Линчик.

А значит, ситуация будет развиваться по неблагоприятному для России сценарию, который подробно описал Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

По его словам, если стороны не договорятся, в конфликт будут вовлекаться все новые и новые участники,  что неизбежно приведёт к снижению международного товарооборота, а также сокращению трансграничного движения капитала. Другими словами, вся мировая экономика окажется в состоянии полноценной торговой войны. 

«Более низкие темпы экономического восстановления обернутся резким снижением аппетита к рисковым активам, к которым относятся все биржевые контракты. Инвесторы начнут переводить капиталы в защитные финансовые инструменты, прежде всего американские облигации, что тут же спровоцирует отток ликвидности с развивающихся рынков (в том числе из России)», – отметил Деев.

Падение темпов роста мирового ВВП приведет к снижению спроса на нефть. Учитывая, что 2 недели назад страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу минимум на 1 млн баррелей в сутки, перспектива глобального спада может спровоцировать обвал всего рынка черного золота. Так что, по мнению Деева, при реализации данного сценария российская экономика получит двойной удар. 

При этом большой торговой выгоды от войны США с Китаем Россия не получит. По мнению экспертов, товарооборот с восточный соседом, возможно, несколько увеличится, но вряд ли это увеличение будет значительным.

На снятие американских санкций в отношении России тоже надежды нет, поскольку, как отметил Коренев, они никакого отношения к торговым войнам не имеют, а Россия для США совершенно не значимый рынок.

«Санкции, по крайней мере формально, имеют три причины: вмешательство (по мнению Вашингтона) в процесс выборов в США и Европе,  действия России в ДНР и ЛНР и присоединение Крыма. Администрация Трампа не раз подтверждала, что снятие санкций с России возможно только в случае каких-то изменений по указанным трем направлениям. Объемы же взаимной торговли между Россией и США столь незначительны, что из-за торговых войн с Китаем Америка ни при каких обстоятельствах не станет увеличивать свой товарооборот с Россией – он просто для них ни на что не влияет», – считает Коренев.

«На мой взгляд, санкции против России существуют в другом измерении, нежели торговые войны, так что снижение санкций маловероятно», – согласна с коллегой профессор Европейского университета Юлия Вымятнина. 

Наоборот, сейчас идет речь о новых санкциях. И на этом фоне может даже реализоваться сценарий о кризисе 1998 года, как прогнозировал на днях Bank of America.

«Экономические кризисы, во-первых, имеют вполне объективные причины, которые накапливаются годами и имеют в основном внутреннюю и весьма четкую мотивацию, а во-вторых, характеризуются довольно выраженной цикличностью – примерно раз в 10-14 лет. Есть сейчас основания считать, что для очередного кризиса созрела необходимая почва? Да, в определенной степени есть», – отметил Коренев.

По его словам, наблюдается целый ряд процессов, характерных для предкризисной ситуации, и, скорей всего, на горизонте нескольких лет мировая экономика неизбежно столкнется с явными трудностями. И этому вполне может послужить и начало торговых войн между США, Китаем и ЕС. 

«Торговая война может послужить причиной кризиса. Причем с достаточно высокой вероятностью, – отметил аналитик. – Но очень часто бывает, что триггером, или так называемым «взмахом крыла бабочки», служит какое-то иное событие, которое может оказаться по своим масштабам куда менее значительным, чем ожидают эксперты, но в силу ряда обстоятельств приводит к срабатыванию цепочки негативных факторов по «эффекту домино».

На взгляд Юлии Вымятниной, рынки в целом уже заложили риски торговой войны в свои оценки. 

«Торговые войны могут ускорить торможение мировой экономики, но если они не перерастут в решительный отказ от любой торговли между, например, США и Китаем, то замедление экономики будет умеренным, и в ближайшие годы может произойти (и даже наверняка случится) спад мировой экономики, но совершенно не обязательно кризис», – считает она.

Но до сих пор есть надежда на то, что стороны громкими заявлениями и документами лишь нарабатывают капитал для предстоящих переговоров и все ими ограничится.

«На мой взгляд, обмен взаимными угрозами и полумерами может продлиться еще долгое время, – полагает Оксана Холоденко,  эксперт по международным рынкам «БКС Брокер». – Однако на данный момент «сценарий апокалипсиса» представляется маловероятным. Как показывает практика политических переговоров, многие договоренности достигаются в последний момент».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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