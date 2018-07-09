«Шкода» с петербургскими номерами устроила ДТП под Гатчиной с тремя пострадавшими. Водитель скрылся

Дорожный знак остановил поездку иномарки с петербургскими номерами по Гатчинскому району Ленобласти. Врезавшись в препятствие, водитель предпочел скрыться.

По данным «Фонтанки», серьезное ДТП произошло в 3:30 утра девятого июля на 13 км автодороги Сиверская — Дружная Горка — Куровицы. Не справившись с управлением, водитель Skoda Rapid с номерами Северной столицы наехал сначала на дорожный знак, а потом — на дерево. Сам виновник происшествия (его личность пока не установлена) предпочел с места скрыться, оставив в салоне троих пострадавших (двое в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести). Раненых забрала скорая помощь.

По информации нашего издания, автомобиль числится за 43-летним петербуржцем. За последние два года мужчина попадался на нарушении правил дорожного движения шесть раз — на той же «Шкоде». За это же время были протоколы и за нарушения на другой иномарке.