В США вертолёт рухнул на жилые дома. Погиб человек

Вертолет рухнул на жилые дома в американском штате Вирджиния. Инцидент, в результате которого погиб минимум один человек, произошел накануне в Уильямсбурге, передает телеканал CBS.

По данным телеканала, крушение потерпел вертолет Robinson R44, на борту которого был только пилот. Известно, что погиб человек, который в момент катастрофы находился внутри дома. О судьбе пилота пока ничего не сообщается.

Очевидец происшествия рассказал журналистам, что вертолет перед падением летел на очень низкой высоте.

В результате крушения возник сильный пожар, который потушили через несколько часов. В настоящее время спасатели разбирают завалы и ликвидируют последствия аварии.

Причины происшествия выясняются.

NEXT AT 11: Witness tells @JakeBurnsCBS6 helicopter was ‘flying really low’ before he heard "three or four mini explosions." https://t.co/7hbbbVh4Bh pic.twitter.com/2UXUO8beeT