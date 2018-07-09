Происшествия
В США вертолёт рухнул на жилые дома. Погиб человек
Вертолет рухнул на жилые дома в американском штате Вирджиния. Инцидент, в результате которого погиб минимум один человек, произошел накануне в Уильямсбурге, передает телеканал CBS.
По данным телеканала, крушение потерпел вертолет Robinson R44, на борту которого был только пилот. Известно, что погиб человек, который в момент катастрофы находился внутри дома. О судьбе пилота пока ничего не сообщается.
Очевидец происшествия рассказал журналистам, что вертолет перед падением летел на очень низкой высоте.
В результате крушения возник сильный пожар, который потушили через несколько часов. В настоящее время спасатели разбирают завалы и ликвидируют последствия аварии.
Причины происшествия выясняются.
NEXT AT 11: Witness tells @JakeBurnsCBS6 helicopter was ‘flying really low’ before he heard "three or four mini explosions." https://t.co/7hbbbVh4Bh pic.twitter.com/2UXUO8beeT— WTVR CBS 6 Richmond (@CBS6) 9 июля 2018 г.