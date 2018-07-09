«Полёт» «Жигулей» на Орджоникидзе отправил троих в больницу

Три человека пострадали в Московском районе Петербурга утром 9 июля в результате «полёта» через ограждение изделия отечественного автопрома.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла в восемь часов у дома №31 по улице Орджоникидзе. Водитель чёрного ВАЗ-2106 наехал на бордюр, в результате чего «Жигули» опрокинулись. Шофер находится в тяжелом состоянии, двое его пассажиров — в среднем.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» добавляют: ВАЗ, судя по всему, двигался на очень высокой скорости. Он пробил разделительный забор и очутился на встречке. На перекрытой им сейчас полосе — пробка.