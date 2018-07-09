Китай поручил государственным СМИ не оскорблять Трампа

Пекин направил ряду китайских государственных СМИ распоряжение, в котором попросил журналистов не использовать в своих материалах «агрессивный язык» против президента США Дональда Трампа. Поручение связано с попыткой избежать «антагонизма Трампа», что может спровоцировать ухудшение отношений двух стран в свете торговой войны.

Как 9 июля сообщает РБК со ссылкой на местную газету South China Morning Post, подобное поручение от китайских властей, по информации собеседников издания, представители государственных СМИ КНР получили после того, как Пекин объявил о введении ответных пошлин в 25% на американские товары (Вашингтон одобрил аналогичную меру 15 июня). Затем стороны, как уточняет издание, в ходе продолжающейся китайско-американской торговой войны решили принять стратегию «без оскорблений» и предпочли немного приглушить свою агрессивную риторику в отношении лидера противоположной страны. Так, распоряжение Пекина, по данным газеты, призвало «СМИ не совершать вульгарных нападок на Трампа, чтобы можно было избежать превращения этой войны в одни оскорбления».

Директива, как отмечает South China Morning Post, была направлена не всем государственными СМИ Китая. Например, представители двух из них, по данным газеты, заявили, что такого распоряжения от китайских властей они не получали.​

О введении 25-процентной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд, Дональд Трамп объявил в середине июня. В заявлении главы государства тогда отмечалось, что такое решение станет ответом на применяемые Пекином «нечестные методы торговли» и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Речь тогда шла о программе Made in China 2025, в рамках которой китайские власти вынуждают работающие в стране компании передавать промышленные разработки и патенты китайским партнерам.

В Китае, реагируя на это, заявили об отмене всех заключенных с США экономических и торговых договоренностей. 16 июня Пекин объявил об ответных мерах на решение Трампа о вводе тарифов. 6 июля Пекин обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей в истории торговой войны.