Иностранный болельщик "погулял" на Рубинштейна почти на 700 тысяч рублей

Знакомство с ночной жизнью Санкт-Петербурга закончилось для гражданина Пакистана потерей крупной суммы денег.

Как стало известно "Фонтанке", 43-летний пакистанец, приехавший на чемпионат мира по футболу, остался без кошелька на "барной" улице Рубинштейна в 3:30 утра 8 июля. Злоумышленники сняли с украденных у иностранца банковских карт почти 670 тысяч рублей, а также достали из бумажника около 10 тысяч рублей.

Кроме того, гостю мундиаля придется также восстанавливать водительские права, которые оказались в кошельке.