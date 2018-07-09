В Башкирии стадо коров-«лимузинов» набросилось на женщину с детьми

Стало коров напало на молодую женщину с детьми в Башкирии. Агрессивные парнокопытные относятся к лимузинской породе и в 2 — 2,5 раза крупнее своих стандартных сородичей.

Как сообщает 9 июля портал Bash.News, инцидент произошел в минувшую пятницу в деревне Япрыково. Тётя с племянниками в возрасте 6,9 и 10 лет пошли на речку. По пути они встретили большое стадо коров-«лимузинов», однако не придали этому значения, поскольку животные были на другой стороне поля. Когда пришло время возвращаться домой, коровы с телятами неожиданно встали у них на пути. Женщина пыталась заслонить собой детей, но коровы накинулись на них и стали бодать. Как рассказали сами пострадавшие, около 20 животных буквально ходили у них по головам. На земле все четверо пролежали больше двух часов, когда наконец появился пастух, который разогнал животных и вызвал скорую помощь.

Все получили серьезные травмы. Особенно досталось мальчику девяти лет, который лежит в реанимации с ушибами легких, сломанными ребрами и рукой и гематомой на голове. Прогнозы у пострадавших хорошие.