В России разрабатывают самолёт «Порубщик-2» для уничтожения военных спутников

В России разрабатывают новый самолёт, который будет выводить из строя военные спутники или же создавать помехи их работе. Летательный аппарат создадут на базе Ил-76 или Ту-214.

Подробности 9 июля сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства рассказал, что эскизы нового самолёта уже готовы, его рабочее название «Порубщик-2», поскольку он сменит уже существующий летательный аппарат «Порубщик».

«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле», — цитирует источник телеканал.

«Порубщики» — одни из самых эффективных самолетов в сфере радиоэлектронной борьбы. Они могут самостоятельно определять радиоэлектронное излучение ПВО противника, искажать сигнал или вовсе глушить его. Причем работе радиоэлектронных систем своих войск самолеты не мешают. Источник напомнил, что на сегодняшний день Воздушно-космические России располагают тремя самолетами-постановщиками помех на базе Ил-22, а всего в стране осталось всего около десяти планеров таких самолетов, и их производство завершено.