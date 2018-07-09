Сирия сообщила, что смогла подбить израильский военный самолёт

Комплексы Противовоздушной обороны (ПВО) Сирии подбили самолет Военно-воздушных сил Израиля в ходе атаки на авиационную базу Тифор, расположенную в сирийской провинции Хомс. Тип и класс боевой машины не уточняется, а Израиль официально не комментирует инцидент.

Как 9 июля сообщает РБК со ссылкой на военный источник агентства SANA, ПВО Сирии якобы сбили несколько ракет, а также подбили один из самолетов, совершивших налет на авиабазу. Кроме того, ПВО вынудили другие израильские самолеты покинуть воздушное пространство Сирии. При этом число атаковавших сирийскую базу самолетов источник не назвал.

Агентство отмечает, что в результате атаки пострадавших со стороны Сирии нет, однако самолеты ВВС Израиля нанесли урон инфраструктуре авиабазы.

Атака на авиационную базу в сирийском Хомсе была совершена вечером 8 июля. По данным SANA, ПВО Сирии отразили «ряд враждебных ракет», однако их точное число не называлось. Армейский офицер в южной Сирии сообщил Reuters, что нацеленные на базу Тифор ракеты летели из района Эт-Танфа.