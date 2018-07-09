Постпред России в ОЗХО про отравление в Эймсбери: Трудно отделаться от мысли, что все было спланировано

Постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин прокомментировал отравление двух человек ​нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Эймсбери​.

Как пишет 9 июля РБК со ссылкой на «Известия», Шульгин обратил внимание на то, что подобные инциденты в последнее время происходят в преддверии важных событий. Шульгин уточнил, что скоро должен состояться финал чемпионата мира по футболу в России, а также встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. «Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами», — считает постпред.

Дипломат добавил, что Москва будет в обязательном порядке требовать от Лондона доказательств, которые подкрепляют слова британских властей о возможной причастности России к отравлению.

Помимо этого Шульгин опроверг информацию о том, что в ОЗХО со стороны Великобритании была направлена нота о произошедшем в Эймсбери​. «Насколько мы знаем, никакой ноты не было — была лишь устно озвученная общая информация, которая не выходила за рамки того, что оглашают сейчас официальные британские лица», — пояснил он.

Кроме того, Шульгин рассказал, что Россия предложила свою помощь в расследовании отравления в Эймсбери, однако Британия «высокомерно» отвергла российское предложение.

44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были найдены без сознания в Эймсбери 30 июня. Британские специалисты взяли у них анализы и выяснили, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Вечером 8 июля Стерджес скончалась в больнице, а Роули находится в критическом состоянии.

Напомним, «Новичком» были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская полиция считает, что инциденты не связаны, и второе отравление не является покушением.