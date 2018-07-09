Умерла женщина, отравившаяся «Новичком» в Эймсбери

Одна из жертв отравления нервно-паралитическим агентом «Новичок» в Эймсбери – 44-летняя Дон Стерджес – скончалась в больнице, сообщает 8 июля британская газета Independent.

Её родственники проинформированы. У неё остались трое детей.

Как предполагается, Стерджес и её 45-летний спутник имели контакт с «заражённым предметом» в Солсбери 29 июня. Их нашли утром 30 июня в критическом состоянии. Мужчина остаётся в больнице.

Напомним, «Новичком» были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская полиция считает, что инциденты не связаны, и второе отравление не является покушением. Конспирологи же предполагают, что появление «Новичка 2.0» перед чемпионатом мира по футболу не случайно.