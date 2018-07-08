Минфин планирует сократить расходы на здравоохранение, ЖКХ и оборону

Небольшое сокращение по ряду статей бюджета России в 2019 году с последующим ростом в 2020-2021 годах прописано в проекте Основных направлений бюджетной политики.

Как сообщают 8 июля радиостанции «Говорит Москва» и «Эхо Москвы» со ссылкой на РИА «Новости», сокращения коснутся, в частности, здравоохранения, культуры, национальной экономики, спорта, ЖКХ, обороны. Так, расходы по статье «Национальная оборона» в 2019 году, как предполагается, снизятся примерно на 14 миллиардов рублей по сравнению с 2018 годом, на здравоохранение – на 20 миллиардов рублей.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность при этом заложен рост почти на 80 миллиардов рублей.

Госдолг, как предполагается, будет расти на 2 триллиона рублей в год.