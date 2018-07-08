Букеровская премия выбрала лучшую книгу за полвека

Лауреатом Золотой Букеровской премии (Golden Man Booker Prize) стал канадский писатель Майкл Ондатже. Его роман «Английский пациент», опубликованный в 1992 году, – любовная история военного времени – признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе. Об этом 8 июля пишет The New York Times.

На звание лучшей книги претендовали пять произведений – их жюри выбрало в конце мая из 51. Помимо «Английского пациента» в список вошли «В свободном государстве» (Видиадхар Найпол), «Лунный тигр» (Пенелопа Лайвли), «Волчий зал» (Хилари Мэнтел), «Линкольн в бардо» (Джордж Сондерс).

Филип Майкл Ондатже (Michael Ondaatje) родился 12 сентября 1943 года в Коломбо, Шри-Ланка, в 1954 году вместе с матерью переехал в Англию, а в 1962 году – в Канаду, где живёт до сих пор. Роман «Английский пациент» принёс ему наибольшую известность. По нему снят одноимённый фильм, получивший «Оскара».