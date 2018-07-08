Минфин подсчитал доходы ПФР от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы Пенсионного фонда России в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом, а трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование (ОПС) начнет снижаться с 2020 года, следует из проекта «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019–2021 годы», размещенного на сайте комитета по бюджету и налогам Госдумы. За счет роста собственных доходов ПФР правительство планирует индексировать текущие пенсии выше инфляции, сообщает 8 июля РБК.

Эффект от пенсионной реформы «выражается в устойчивом росте собственных доходов Пенсионного фонда в 2019–2021 годах (+5,9, +4,8 и +6,8% соответственно), а также снижении начиная с 2020 года трансферта из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование», — говорится в документе, подготовленном Минфином. Собственные доходы Пенсионного фонда в 2019 году составят 5,17 трлн руб., в 2020 году — 5,42 трлн руб., а в 2021-м — 5,79 трлн руб. Они будут расти быстрее, чем его расходы, следует из документа.

Собственные доходы ПФР — это главным образом страховые взносы на ОПС работников, собираемые с работодателей. За счет того, что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы. В дальнейшем этот эффект будет нарастать, поскольку к 2028 году пенсионный возраст для мужчин повысится в общей сложности на пять лет, а для женщин к 2034 году — на восемь лет.