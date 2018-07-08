Умер писатель Валерий Ганичев

Бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации 8 июля.

«Сегодня на 85-м году жизни умер Валерий Николаевич Ганичев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича», — говорится в сообщение.

Валерий Ганичев написал романы «Адмирал Ушаков», «Росс непобедимый». С 1994 по февраль 2018-го года он занимал пост председателя Союза писателей России. Ранее работал главным редактором газеты «Комсомольская правда», изданий «Роман-газета» и «Роман-журнал. XXI век».