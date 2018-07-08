В Госдуме назвали условие для изменения «закона Димы Яковлева»

Депутаты Госдумы могут изменить скандальный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России" (также известен как "закон Димы Яковлева") в случае, если в США будет создан контрольный орган в сфере опеки детей, усыновленных в РФ. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегаций РФ и США во время летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине, сообщает 8 июля NEWSru.com.

"Они подняли эту тему, но мы им четко ответили: ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти, и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в закон Димы Яковлева", – сказал Слуцкий в субботу, 7 июля (цитата по ТАСС). "Пока у них нет контролирующей инстанции, говорить не о чем", – предупредил он.

Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" ("закон Димы Яковлева"), был принят в России в декабре 2012 года. Принимавшийся как ответ на американский "акт Магнитского", он предусматривает запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами США.

Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Американский суд приемного отца оправдал.

Закон вызвал широкий общественный резонанс. Его критиковали как представители общественности, которые указывали, что российские сироты с тяжелыми заболеваниями лишаются единственного шанса на достойную жизнь, так и высокопоставленные чиновники. Против него выступали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец, действующий на тот момент министр образования Дмитрий Ливанов и еще ряд членов кабинета Дмитрия Медведева, президентский Совет по правам человека, детский фонд ООН и многие другие.

Тем не менее в Кремле заявляли, что закон "себя оправдал".

В 2016 году – после избрания в США нового президента Дональда Трампа – некоторые чиновники в России заговорили о возможности начала диалога с США по поводу изменения "закона Димы Яковлева". В Совфеде РФ давали понять, что спорный закон может быть отменен. Назывались конкретные условия для этого.