В Турции в ДТП пострадали 6 россиян, а при крушении поезда погибли 10 человек

Два серьёзных инцидента случилось в Турции 8 июля. Десять человек погибли в результате схода поезда с рельсов. Восемь человек, в том числе россияне, пострадали в результате ДТП. Эти данные предварительные.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Hurriyet, на северо-западе страны во время сильного дождя сошли с рельсов и опрокинулись пять вагонов поезда, перевозившего 362 пассажирв из Стамбула в город Узункёпрю. По данным министерства здравоохранения, погибли 10 человек, ещё 73 пострадали. Раненых эвакуировали на вертолетах.

#CANLI CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk tren faciasının olduğu bölgeye doğru gidiyor https://t.co/yEoc9sNlTG — CNN Türk (@cnnturk) 8 июля 2018 г.

О ДТП также на юго-западе Турции рассказывает «Пятый канал» со ссылкой на CNNTurk. На трассе Мугла – Фетхие, в уезде Ортанджа, микроавтобус, который вёз шесть российских туристов в аэропорт Даламан, столкнулся с трактором и завалился на бок. В местную больницу были доставлены шестеро россиян, а также водитель трактора и его 10-летний сын.

Туристы получили лёгкие травмы, их скоро отпустили. В очень тяжёлом состоянии находится мальчик. Полиция допросила водителя микроавтобуса.