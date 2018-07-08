«Больше 20 не собираться»: в ЯНАО задержали организатора митинга против пенсионной реформы

Митинг против пенсионной реформы в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), состоявшийся в воскресенье, 8 июля, закончился задержанием организатора – первого секретаря горкома КПРФ Александра Шмаля. Об этом сообщают сайты URA.ru и "Накануне.ru".

Сообщается, что мероприятие было согласовано с мэрией. По данным СМИ, причиной действий правоохранителей стало превышение заявленного количества участников мероприятия.

"Изначально планировалось 20 человек, а пришли 27", – пояснил Шмаль. По его словам, стражи порядка расценили это как нарушение закона о митингах.

При этом он сам уверен, что никакого нарушения не было, так как по закону превышение количества участников недопустимо лишь тогда, когда это создает угрозу общественному порядку или общественной безопасности.

"На нашем митинге ничего этого не было", – пояснил Шмаль.

Сотрудники полиции доставили Шмаля в отдел сразу после митинга, взяли с него объяснения и отпустили.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня сообщил о решении правительства провести пенсионную реформу в стране. Она предусматривает повышение пенсионного возраст на пять лет для мужчин – до 65 лет, и на восемь лет для женщин – до 63 лет. Повышение будет проходить постепенно на протяжении нескольких лет.

Это решение вызвало крайне негативную реакцию населения. По данным соцопросов, около 90% граждан против намерения властей повысить пенсионный возраст в РФ. В нескольких городах России уже состоялись акции протеста.

Противники реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни в России повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии.