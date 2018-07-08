Матч Россия – Хорватия вживую смотрели 44 тысячи болельщиков

Шесть матчей чемпионата мира по футболу в Сочи посетило 264 тысячи зрителей. Самой массовой игрой на стадионе «Фишт» стал четвертьфинал между сборными России и Хорватии. За поединком вживую следили 44 тысячи болельщиков. Об этом 8 июля сообщает агенство «ТурСтат».

Как выяснили исследователи, за всё время мундиаля Сочи по посещаемости занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В городе побывало более ста тысяч футбольных фанатов из Германии, Испании, Португалии, Хорватии, Швеции, Уругвая, Австралии, Перу, Китая.

Cамым малопосещаемым матчем в Сочи стала игра сборных Бельгии и Панамы, её посмотрели 43 тысячи зрителей.

Напомним, матч Россия – Хорватия 7 июля закончился со счетом 2:2, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты – 3:2.