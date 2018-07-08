В Вологде опрокинулась скорая с ребёнком, упавшим из окна вместе с сеткой. Много пострадавших

От пяти до семи человек (по разным данным), в том числе маленький ребёнок, пострадали в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля в Вологде 8 июля.

Как сообщает издание «Вологда», на пересечении улиц Козленской и Предтеченской скорой, которая, по словам очевидцев, двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, не уступила дорогу иномарка. Скорая от удара опрокинулась.

Фото: vk.com/vologda_otebe

Медики везли двухлетнего малыша, который, облокотившись на москитную сетку, выпал с шестого этажа, рассказывают в соцсетях. После падения в тяжёлом состоянии, с сотрясением головного мозга и переломом бедра, он вместе с родителями отправился в больницу. В ДТП дополнительных травм ребёнок, как говорят, не получил. Сейчас врачи спасают его.

Через три минуты к месту аварии прибыла реанимация, на ней врачей, малыша и его маму увезли в медицинское учреждение.

Почти все участники ДТП получили сотрясения головного мозга. Среди пострадавших называют также двух фельдшеров, врача, водителя скорой и мать ребёнка.